Психолог назвала главный «ритуал» для привлечения любви

«Лучший ритуальный лайфхак для привлечения отношений — это постоянно быть на позитиве и быть максимально открытым к знакомствам. Ведь мы настолько закрытые люди, настолько других воспринимаем как какую-то подсознательную опасность, не улыбаемся и думаем, что если мы улыбнулись, то это сразу обязательно флирт и чуть ли не сексуальный харассмент. Поэтому здесь единственный лайфхак — быть приветливыми, общаться, знакомиться», — подчеркнула Миллер.

Она добавила, что необязательно случайное знакомство — это обязательно ваш супруг или супруга. Можно просто встретить таким образом человека, который пригодится по работе или возможно станет хорошим другом.

«Никто не знает, к чему приведет определенное знакомство, поэтому просто не бояться разговаривать с людьми и прокачивать свой эмоциональный интеллект. Это всегда играет хорошую роль. Такие люди всегда в плюсе: они постоянно в общении, у них богатый кругозор, много друзей. Мы все в социуме, так или иначе. И человек, который хочет быть успешным, должен быть общительным, потому что все наши сферы — это общение, хотим мы этого или нет», — отметила психолог.

Миллер уточнила, что нужно прокачивать эмоциональный интеллект и больше общаться.

«Нужно просто практиковать это там, где получается. Даже флирт — это тоже ни к чему не обязывает. Просто делать друг другу комплименты, даже элементарно охране, почтальону, кому угодно, всем проходящим людям. Это всегда приятно. Тут работает принцип зеркальности: когда вы открыты миру, мир открыт к вам. Это стопроцентно работающее правило», — резюмировала специалист.

Ранее в соцсетях распространились тренды, связанные с Медовым (14 августа) и Яблочным (19 августа) спасом. Девушки мажут мед на подошвы обуви, чтобы «мужчины липли», а между половинками яблок кладут бумажку с «заговором» и связывают фрукт нитью, чтобы встретить возлюбленного.