Психолог назвала две главные причины, из-за которых женщины не могут доверять мужчинам

Психолог Татьяна Василькова отметила, что существует две основные причины, из-за которых женщины испытывают сложности с доверием к мужчинам. Первая из них кроется в отношениях девочки с отцом — главным мужчиной в ее жизни, сообщает «Секрет фирмы» .

Так, если в детстве женщина сталкивалась с предательством или невыполненными обещаниями со стороны отца, она вырастает с убеждением, что на мужчин полагаться нельзя. По словам психолога, ребенок под влиянием матери начинает считать, что все представители сильного пола являются предателями.

Вторая причина связана с установкой «меня не должны предать». Василькова отметила, что ждать абсолютной честности и прозрачности от партнера не стоит, так как это естественное поведение людей. Если женщина входит в отношения с таким ожиданием, она неизбежно будет разочарована.

«Признайте тот факт, что все люди на свете время от времени лгут, скрывают какую-то информацию, и данное поведение является естественным. Не стоит ждать от партнера прозрачности и абсолютной честности, потому что и вы сами не можете гарантировать любимому человеку подобные вещи», — пояснила психолог.

По словам Васильковой, необходимо строить любовные отношения без ожиданий. Также следует помнить, что мужчины часто недоговаривают своим партнершам некоторые факты, опасаясь их отрицательной реакции.

Своего избранника нужно принимать таким, какой он есть, подытожила психолог.