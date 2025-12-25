Психолог назвала 5 правил подведения итогов года без самобичевания

Есть 5 принципов, которые помогают подводить итоги года без обесценивания себя, сохранить самооценку и превратить анализ года в ресурс для движения дальше, сообщила РИАМО психолог Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

«Во-первых, подводя итоги, займитесь перечислением того, что в уходящем году получилось. Постарайтесь отметить все ваши удачи, большие и маленькие победы, приятные сюрпризы и радостные неожиданности. Вспомните устройство на работу мечты, поездку на море, покупку идеального платья и подарки от коллег в день рождения, ваши первые полгода на фитнесе или начало обучения рисунку. Достижения впечатлят еще больше, если составить список», — отметила Игонина.

Во-вторых, отмечая неудачи и недостигнутые цели, избегайте описывать то, как вы огорчались или разочаровывались.

«Лучше напишите о положительной стороне и тех уроках для личного и профессионального роста, которые вы получили. Например, выговор за опоздание на работу научил вас подбирать одежду в офис с вечера, а внезапный визит друзей — поддерживать порядок в квартире», — рассказала психолог.

Игонина поставила третьим пунктом оценку прогресса, а не только конечного результата.

«Иногда результат может быть не таким, как вы ожидали, но это не значит, что год был неудачным. Допустим, вы так и не похудели на 15 кг, как загадывали в прошлую новогоднюю ночь. Однако даже то, что вы регулярно ходили в бассейн, стали выносливее, лучше себя чувствуете и сбросили 5 кг — уже отличный результат. Сейчас самое важное — продолжать добиваться цели», — подчеркнула специалист.

В-четвертых, только если вы честны с собой, получится понять, почему не удалось добиться ожидаемого результата. Например, если вы рассчитывали на определенное поведение других людей, а они «почему-то» поступили по-своему. В таком случае будет гораздо проще скорректировать свой алгоритм действий, чтобы в будущем выбирать правильные решения.

«В-пятых, подводя позитивные итоги года, обязательно вспомните о тех людях, благодаря которым этот год приносил вам радость и дарил надежду, и о тех возможностях и преимуществах своей жизни, которыми вы уже обладаете, хотя могли не ценить и не замечать их. Нередко мы воспринимаем свое здоровье или обычные возможности спать, видеть, слышать, есть и ходить как данность, понимая истинное их значение лишь при утрате. Перечисление того, за что вы благодарны, помогает сфокусироваться на положительных аспектах жизни и оценить свой потенциал», — пояснила эксперт.

Она уточнила, что также стоит регулярно записывать благодарности, например, в ежедневник. Это отличная привычка, и при перечитывании записей в конце года дает сильный энергетический заряд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.