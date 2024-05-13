Психолог назвала 4 правила баланса между семьей и работой для счастливого брака

Сегодня есть возможность работать удаленно и созваниваться с коллегами из любой части света, но проблема совмещения семьи и карьеры только усугубилась. Есть четыре правила баланса, которые помогут сохранить брак и теплые отношения дома, сообщила РИАМО психолог и писатель Ирина Гифт.

Планирование совместного отдыха

Это самая очевидная вещь, которой придерживаются только 2% людей. Имеется в виду не поездка на море раз в году, а отдых с семьей каждый вечер. Домочадцы должны отложить гаджеты, поужинать вместе, поиграть в настольные игры или погулять.

«Мало того, что скроллинг в соцсетях не является полноценным отдыхом, снова создается ситуация, что формально вы присутствуете в одной комнате, но эмоционально вы на огромной дистанции в этот момент», — уточнила психолог.

По ее словам, многие люди устают от общения на работе. Однако важно помнить, что без поддержания эмоциональной связи в семье могут зачахнуть даже самые крепкие отношения.

Переключение внимание на семью во время работы

Сейчас многие сотрудники работают из дома. Раньше домашние и профессиональные обязанности были четко распределены — человек работает в одном месте, а отдыхает дома. Теперь же все смешалось — можно оказаться на совещании с коллегами сразу после нажатия кнопки «Принять звонок».

«Даже если вы не работаете удаленно, всегда есть возможность проверить почту или пообщаться с коллегами в чате по рабочим вопросам вечером из дома. В итоге рабочий день из 8-часового превращается в 12-часовой, что само по себе перегружает излишней усталостью», — отметила Гифт.

Когда семья пытается выдернуть человека из процесса, возникает раздражение, а затем — повод для обид, обвинений и ссоры. Важно четко распределить время, когда нужно заниматься работой, а когда отключить все уведомления и провести время с семьей.

«Возможно, вам поможет составить четкий график, когда ваша вторая половина может обращаться к вам с просьбой, а когда вас лучше не отвлекать совсем. Обсудите эти новые правила спокойно и без претензий друг к другу. Постарайтесь найти компромисс, чтобы учитывались интересы всех членов семьи», — посоветовала эксперт.

Не приносить рабочие эмоции в семью

Если на работе аврал, отношения с коллегами накаленные, то человек находится в постоянном напряжении. Есть риск выплеснуть на членов семьи свои эмоции, ведь с ними можно общаться напрямую, а накричать на коллег считается признаком непрофессионализма. Но это не повод срываться на мужа или детей.

«Постарайтесь успокоиться, прежде чем начнете разговаривать с членами своей семьи. Если вам хочется поделиться тем, как вам тяжело, и получить поддержку или, наоборот, вам нужно побыть какое-то время в тишине, чтобы успокоиться, спокойно скажите об этом. Такой способ поделиться эмоциями будет служить укреплению отношений, а не разрушению», — подчеркнула Гифт.

Признание важности труда второй половины

Когда в семье работают муж и жена, могут возникать споры, кто больше трудится и зарабатывает. Чаще всего ссоры возникают из-за усталости. Люди стремятся получить сочувствие от любимых, а также подтверждение своего важного вклада в семью. А по факту получается очередной повод для конфликта.

«Чаще карьера женщины в семье воспринимается как нечто несерьезное, даже если она зарабатывает наравне с мужчиной. Но и жена может несправедливо обвинять мужа в том, что он недостаточно думает о семье, а на работе ему интереснее. Тогда как его основная цель — хорошо справиться с ролью добытчика», — рассказала психолог.

Она призвала не обесценивать чужой труд. Нужно говорить друг другу, что старания второй половины заметны и важны. Необходимо признавать карьерные заслуги любимых и вклад в семейный бюджет.

«Соблюдая эти правила, вы из вечно ворчащих друг на друга соперников за свободное время превратитесь в союзников, команду, которая борется с общими жизненными трудностями. Сохранить работу гораздо проще, чем брак, берегите друг друга!» — заключила писатель.