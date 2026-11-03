Психолог назвал неочевидные признаки вовлечения человека в секту

Психолог, специалист по сектам Александр Невеев предупредил: резкая смена поведения и режима дня может указывать на влияние секты, сообщает «Абзац» .

По словам Невеева, стоит обратить внимание на изменения в питании, одежде и круге общения, появление религиозных атрибутов и литературы, подписки в соцсетях. Если человек пытается решить проблему с помощью йоги, астрологии, экстрасенсорики или эзотерики, близким нужно вникнуть в ее суть.

«На самом деле бить тревогу нужно заранее, как только вы заметили, что у человека сложная жизненная ситуация или он вдруг резко начинает стремиться к успеху, прибегая к нестандартным методам. Важно предоставить разоблачительную и правдивую информацию и предложить решение, основанное на традиционном подходе», — добавил Невеев.

Эксперт назвал возрастные кризисы наиболее опасными периодами для вовлечения в культы. В группе риска также молодые люди и пенсионеры из-за внезапной потери привычного смысла жизни.

Ранее правоохранители провели масштабные обыски у последователей секты «Международная церковь саентологии»* в 10 регионах России.

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* Деятельность филиалов организации признана нежелательной в России.