Психолог научила россиян возвращаться к работе из отпуска без желания уволиться

Большинство россиян хотя бы раз в жизни сталкивались с желанием уволиться в первый же день выхода на работу из отпуска. Данное состояние — резкая перестройка организма с отдыха в рабочий ритм, которая может вызывать негативные эмоции. Практический психолог, создатель центра психологии «Время Жить» Наталия Айринг сообщила РИАМО, как правильно распределять нагрузку после длительного отдыха, чтобы период адаптации прошел мягко.

Что такое постотпускной синдром и как он влияет на психику

Возвращение на работу после отпуска часто сопровождается особым состоянием, которое психологи называют постотпускным синдромом. Это не просто нежелание работать или обычная усталость, а настоящая психологическая реакция организма на резкую смену жизненного ритма.

Психика человека тяжело переживает контраст между отпускной свободой и рабочими обязанностями. Во время отдыха люди освобождаются от накопленного напряжения, избавляются от раннего пробуждения по будильнику и бесконечных рабочих задач. Когда же приходит время возвращаться к трудовым будням, многие задаются вопросом о смысле своей деятельности.

По словам Айринг, отпуск снимает привычные «адаптационные маски» — те психологические защиты, которые помогают человеку терпеть неудобства, соглашаться с требованиями и подстраиваться под рабочую среду. Именно поэтому первый рабочий день после отдыха становится настоящим испытанием, когда особенно остро ощущается разница между вчерашней свободой и сегодняшними дедлайнами, отчетами и рабочими звонками.

Как комфортно вернуться к работе

Исследования показывают, что физические нагрузки во время отдыха способствуют выработке дофамина, что делает возвращение к повседневным задачам психологически сложнее из-за яркого контраста ощущений. В то же время, если вы предпочитаете расслабленный отдых, ваше тело может сопротивляться возобновлению рабочей активности.

Отдыхая в одиночестве, человек получает возможность восстановить внутреннюю гармонию, однако такой формат иногда усиливает личностные противоречия. Семейные каникулы хорошо отвлекают от рабочих мыслей, но не всегда дают полноценное восстановление личных ресурсов.

Важно понимать, что не существует идеального формата отпуска, после которого первый рабочий день пройдет легко и продуктивно. Однако специалисты рекомендуют определенные методики, помогающие плавно вернуться в рабочий режим и сделать этот переход менее стрессовым для организма и психики.

Психолог рекомендует начать восстановление эмоционального равновесия с ведения личного дневника. Записывая свои страхи и негативные реакции, человек вступает в откровенный разговор с самим собой. Названные и осознанные эмоции постепенно теряют свою разрушительную силу.

Возвращение контроля над повседневной жизнью становится возможным благодаря небольшим, но достижимым планам. Специалист посоветовала разбивать день на простые задачи: утреннее чаепитие, выполнение одного важного дела днем и вечерняя прогулка. Этот подход помогает справляться с большими жизненными трудностями постепенно, шаг за шагом.

Особое внимание эксперт уделила дыхательным техникам. Метод «выдох на 6» эффективно снижает тревожность при таких симптомах, как учащенное сердцебиение или ощущение сдавленности. Регулярная практика осознанного дыхания помогает человеку вернуться к телесным ощущениям и справиться с приступами паники.

Ежедневное планирование

Чтобы не утонуть в потоке рабочих задач, Айринг посоветовала попробовать применить несложную технику ежедневного планирования. Определяйте каждый день всего 3 приоритетных дела: первое — обязательное к выполнению, второе — желательное, а третье — приятное для души, которое поможет сохранить внутреннюю опору.

«Важно помнить, что не стоит подстраиваться под темп окружающих. Когда коллеги уже активно работают, а вы только начинаете день, дайте себе время на адаптацию. Постепенный вход в рабочий ритм гораздо безопаснее для вашего физического и психологического здоровья, чем резкое погружение в дела», — заключила специалист.

Чувство, когда на работе «все бесит», может оказаться просто временным состоянием. Если через несколько дней после возвращения из отпуска человек снова адаптируется к рабочему ритму и мысли об увольнении исчезают, то беспокоиться не о чем — это нормальный адаптационный период.

Однако ситуация требует внимания, если негативные эмоции не проходят, а только усиливаются. Развитие апатии, постоянное раздражение и физический дискомфорт могут сигнализировать о более серьезной проблеме. В этот момент психолог рекомендовала задать себе честный вопрос: чем бы действительно хотели заниматься, если бы не беспокоились о финансовой стабильности и социальном статусе? Вдохновляющий ответ на этот вопрос может стать поводом для серьезных перемен в карьере. Важно понимать, что нежелание продолжать текущую работу — это не признак слабости, а скорее сигнал к переменам.