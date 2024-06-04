Психолог Мартынов объяснил, почему пранкеры легко обманывают политиков и звезд

Пранкеры опираются в большинстве своем на самолюбие тех, кому они звонят, а медийные люди изначально нуждаются во внимании и признании, сообщил РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

«В первую очередь стоит сказать, что политики и знаменитости — это медийные люди, изначально требующие и нуждающиеся во внимании, признании, желающие хайпа. Если бы они не обладали определенным набором характерологических данных, эгоцентричностью, демонстративностью и так далее, то не стали бы известными. Поэтому пранкеры, выдающие себя за людей, обладающих той или иной властью, полномочиями, признанием, опираются в большинстве своем на самолюбие тех, кому они звонят», — разъяснил Мартынов.

Он отметил, что есть случаи, когда «собеседуемый» пранкерами человек просто робеет, теряется, услышав на другом конце провода или увидев по видео кого-то, по его мнению, значимого.

«В этом случае критическое мышление притупляется, и мысль о том, а зачем звонящему вообще нужно твое мнение, не возникает. Не хочется переходить на сленг, но многие „разводимые“, назовем их „испытуемые“, пранкерами не проводят никакого фактчекинга, то есть не сопоставляют факты, а задаваемые вопросы не вызывают подозрений», — добавил психолог.

Плюс ко всему беседа строится таким образом, что собеседник находится в позиции солидарного, а вопросы определенным образом подкрепляют эту позицию и уточняют мнение отвечающего.

«Можно ли назвать пранкеров психологами? В какой-то степени на бытовом уровне — да, конечно, но не стоит путать науку с проницательностью, прекрасными коммуникативными навыками и тщательной подготовкой, с которой пранкеры подходят к общению», — заключил эксперт.