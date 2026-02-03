Психолог из Подмосковья назвала признаки психологических проблем у детей

В Подмосковье с 30 января по 6 февраля проходит Неделя информирования о детском телефоне доверия. Эксперт Евгения Зеленина рассказала, как распознать признаки психологического неблагополучия у детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Московской области стартовала ежегодная Неделя информирования о детском телефоне доверия. Ее цель — напомнить детям, подросткам и их родителям о возможности получить бесплатную анонимную психологическую помощь по номеру 8 (800) 2000-122 или короткому номеру 124 с мобильных устройств.

Евгения Зеленина, начальник отдела «Детский телефон доверия» центра инноваций социальной сферы Московской области, перечислила основные признаки, указывающие на необходимость обратиться к специалисту. К ним относятся длительные изменения в поведении и состоянии ребенка, которые продолжаются более двух-трех недель и мешают нормальной жизни. Временная грусть или усталость считаются нормальными, но постоянная подавленность — тревожный сигнал.

Изменения могут проявляться в разных сферах: потеря интереса к учебе, прогулы, снижение успеваемости, изоляция от друзей, конфликты в семье, агрессия, замкнутость, потеря интереса к хобби. Родителям стоит обратить внимание на бессонницу, резкие изменения веса, отказ от еды, самоповреждения, рискованное поведение, а также высказывания о смерти или суициде.

Эксперт подчеркнула, что частые головные боли, боли в животе и тошнота без медицинских причин могут быть признаками депрессии или тревоги. Зеленина рекомендовала не ждать самостоятельного разрешения проблемы, а обратиться за помощью к специалистам или на детский телефон доверия. Линия работает круглосуточно и доступна всем операторам мобильной связи.

Детский телефон доверия действует в Подмосковье с 2010 года. Ежегодно на линию поступает более 60 тысяч звонков от детей, подростков и их родителей региона.

