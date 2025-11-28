Психолог Иванова рассказала о роли матери на протяжении всей жизни ребенка

Мать — это не просто слово, это целый мир, в который мы приходим с первых минут своей жизни. Она становится нашим первым учителем, проводником в неизведанное, источником тепла и заботы. В ее объятиях мы находим утешение и защиту от всех невзгод. Именно она учит нас говорить, ходить, понимать окружающий мир. Каждый ее жест, каждое слово — это кирпичик в фундаменте нашего характера. Об этом РИАМО сообщила психолог Карина Иванова.

«С годами мы начинаем осознавать, что мать — это не только источник любви, но и мудрости. Ее жизненный опыт, ее советы становятся для нас бесценными. Она знает, как справляться с трудностями, как находить выход из сложных ситуаций. Мы учимся у нее терпению, состраданию и силе духа. Мать вдохновляет нас на достижения, верит в нас даже тогда, когда мы сами сомневаемся», — сказала Иванова.

По словам психолога, мама — наша первая подруга, с которой мы делимся радостями и печалями. В трудные моменты именно ей мы доверяем свои страхи и переживания. Мать всегда рядом, готовая поддержать и ободрить. Ее улыбка может развеять самые темные мысли и вернуть уверенность в себе.

«С течением времени наши роли могут меняться. Мы взрослеем, а она становится мудрее. Но в каждом из нас навсегда остается частичка той любви и заботы, которую она вложила в наше воспитание. Даже когда мы становимся самостоятельными, ее влияние продолжает жить в нас. Мы передаем эти ценности следующим поколениям, продолжая традиции и уроки, которые она нам дала», - добавила психолог.

Роль матери в жизни каждого из нас неоценима. Это связь, которая никогда не разорвется, даже если расстояние между ребенком и матерью увеличивается.

«Она остается в наших сердцах, напоминая о том, что настоящая любовь безусловна и вечна», — заключила эксперт.

