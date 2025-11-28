Психолог Иванова дала советы, как не выгорать от материнства

Психолог Иванова: чтобы быть хорошей мамой, надо сначала позаботиться о себе

Часто материнство приносит радость, но иногда оно может быть источником стресса и усталости. Чтобы не выгореть, важно помнить о нескольких ключевых аспектах. Об этом РИАМО сообщила психолог Карина Иванова.

Во-первых, необходимо заботиться о себе. Это может показаться эгоистичным, но для того, чтобы быть хорошей мамой, нужно сначала быть счастливой и здоровой.

«Уделяйте время своим увлечениям, общению с друзьями и простым моментам отдыха. Даже короткие перерывы могут помочь восстановить силы и зарядить энергией», — отметила психолог.

Во-вторых, важно находить поддержку. Общение с другими мамами, друзьями или близкими может стать настоящим спасением. Делитесь своими переживаниями, обсуждайте трудности и радости материнства. Порой просто знать, что ты не одна в своих чувствах, уже приносит облегчение.

Третьим аспектом является организация времени. Постарайтесь составить распорядок дня, который будет удобен как вам, так и вашему ребенку. Это поможет создать предсказуемость и стабильность в повседневной жизни. Не бойтесь делегировать обязанности — будь то помощь от партнера или бабушек и дедушек. Разделение задач позволяет снизить нагрузку и избежать чувства перегруженности.

«Кроме того, важно принимать несовершенство. Материнство — это не идеальный путь, и порой все идет не по плану. Позвольте себе ошибаться и учиться на этих ошибках. Будьте добры к себе и помните, что каждая мама сталкивается с трудностями», — добавила Иванова.

И, самое главное, нужно находить время наслаждаться простыми моментами: смехом ребенка, его первыми шагами, совместными играми. Эти мгновения наполняют жизнь смыслом и помогают преодолеть трудные дни, заключила психолог.

