Психолог Игонина запретила родителям шантажировать детей Дедом Морозом

Родителям подрастающих мальчиков и девочек нельзя шантажировать их Дедом Морозом, так как это закладывает в психику неправильный поведенческий паттерн. Специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина в разговоре с РИАМО заявила, что ребенок должен понимать, что чудеса происходят просто так и их не нужно «заслуживать», оправдывая чужие ожидания.

«Иногда у родителей может возникнуть желание „использовать“ новогоднее волшебство в воспитательных целях: „Если плохо будешь себя вести, то Дедушка Мороз не подарит тебе подарок“. Лучше избегать такой категоричности, и даже если в течение года ребенок совершал проступки, постарайтесь не напоминать об этом», — сказала Игонина.

Психолог пояснила, что даже если ребенок в течение года мог проказничать, не нужно его этим шантажировать и попрекать. Лучше для его психики будет напомнить, что также в течение года у него многое получалось и его любят просто так, по факту его существования, а не потому, что он был «удобным» и вел себя исключительно хорошо.

«Еще одним из главных смыслов праздника можно считать возможность свершения настоящего чуда каким-то необъяснимым, нелогичным способом. Хотя почему? Вполне логичным — ведь чудо происходит только с теми, кто в него верит. А вот это, как ни странно, уже гораздо больше относится к жизни взрослых, чем детей», — отметила психолог.

Игонина объяснила, что в очень многих критических ситуациях взрослой жизни вера в чудо помогает именно тогда, когда все физические возможности и любые решения умом исчерпаны.

«Этому умению можно научить, и никогда не поздно его освоить. Просто в детстве такие уроки даются гораздо легче, но и став старше, для нас всегда есть место чуду и волшебству», — заключила она.