Психолог Игонина рассказала, как на отдыхе забыть про бытовые ссоры

Удовлетворительные отношения между близкими людьми и обоюдная готовность получить максимальное удовольствие от отдыха помогут забыть про бытовые ссоры, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«В таком случае обязательно получится, почувствовать себя командой, учитывать индивидуальные предпочтения в досуге и открыть интересные стороны в уже хорошо известном человеке, забыв про бытовые споры», — сказала Игонина.

Она добавила, что реалии современной жизни таковы, что даже совместное проживание не гарантирует возможности полноценно расслабиться и насладиться общением с партнером.

«Порой основное взаимодействие супругов сводится к обсуждению вопросов воспитания детей и улаживанию бытовых вопросов. В таком случае совместный отпуск — прекрасная возможность восполнить это пробел: уделить внимание общим интересам, окунуться в отличающуюся от городских будней реальность», — уточнила психолог.

По ее словам, главные достоинства отпуска —отсутствие спешки, служебных дел и выполнения обязанностей по дому. Не секрет, что последнее бывает основным источником конфликтов.

«Поэтому, если на отдыхе у пары есть возможность позабыть о приготовлении обедов и мытье посуды, то по шкале эмоционального комфорта его вполне можно приравнять к ощущениям „медового месяца“», — заключила эксперт.