Психолог Игонина посоветовала родителям не раскрывать правду детям о Деде Морозе

Родители подрастающих малышей могут не рассказывать сыновьям и дочерям правду о Деде Морозе, эта информация может быть лишней в любом возрасте, такое мнение в разговоре с РИАМО высказала специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

По словам Игониной, всегда наступает тот момент, когда ребенок сам понимает, что Деда Мороза не существует, и это происходит естественным образом.

«Некоторые дети уже в 4-5 лет успевают в саду обсудить то, что новогодние подарки заранее покупает мама и прячет в шкаф, а другие и в первом классе искренне просят Деда Мороза выполнить их мечты. Рассказывать о том, что Дед Мороз — выдумка, излишне в любом возрасте», — рассказала Игонина.

Если же мать или отец сталкиваются с прямым вопросом от ребенка про существование Деда Мороза, не нужно спешить рассказывать правду. В такой ситуации нужно выяснить, почему такой вопрос вообще возник.

Возможно, ребенку кто-то что-то рассказал или он сам стал свидетелем какого-то действия, что заставило его усомниться в реальном существовании волшебника.

Игонина советует маленьким детям объяснять, что подарок, который под елку положил кто-то из взрослых, передал Дед Мороз. Еще одним вариантом объяснения может стать рассказ о резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Можно сказать, что настоящий Дед Мороз один, а другие — его помощники.

«Разумеется, детей постарше подобные объяснения вряд ли убедят. Как раз в таком случае и можно завести разговор о традициях и символах Нового года, а также о важной роли сказки, волшебства и веры в чудо в нашей жизни», — рассказала психолог.