Психолог Игонина: на пенсии заботу о здоровье стоит сделать приоритетом

«Сделайте заботу о здоровье приоритетом. Физкультуру и спорт трудно назвать вашими верными спутниками? Тогда самое время с ними подружиться. И взаимная симпатия обязательно случится, если выбирать физическую активность по душе», — сказала Игонина.

Она добавила, что обязательно нужно соблюдать режим дня. Рекомендация звучит скучно, однако для поддержания хорошего настроения и жизненного тонуса это самое эффективное средство. Кстати, польза ранних подъемов, как и засыпания в районе 10 часов вечера, давно доказана физиологами.

«Поддерживайте общение с людьми. Лучше, если это будут как ваши друзья, так и вовсе незнакомые люди, имеющие схожие интересы. Чем шире круг ваших контактов, тем выше самооценка, и тем моложе вы будете себя чувствовать», — рассказала психолог.

Еще Игонина порекомендовала принимать участие в общественной деятельности. Помощь администрации района в благоустройстве и высадка цветов у подъезда, волонтерство и защита окружающей среды, наставничество детей и подростков или забота о бездомных животных позволят пенсионеру почувствовать свою социальную значимость.

«Наконец, заведите себе питомца. Возможно, вы всегда хотели верного пса или пушистого кота, небольшой аквариум или волнистого попугайчика? Оцените свои возможности и не отказывайтесь от такого счастья. Особенно если дома не с кем поговорить», — отметила специалист.