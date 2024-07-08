Психолог Игонина: краткосрочные поездки на отдых лучше поднимают настроение
Краткосрочные поездки на отдых лучше поднимают настроение, чем длительные, сообщила РИАМО московский психолог Екатерина Игонина.
«Краткосрочные поездки лучше поднимают настроение, чем длительные. Ведь, располагая весьма ограниченным временем, его особенно не хочется терять понапрасну. Поэтому и сборы за город проходят легче, переживаний и волнений меньше, а настроя получить удовольствие в поездке ощутимо больше», — сказала Игонина.
Она добавила, что намерение выяснять отношения, выказывать недовольство по любому поводу и обращать внимание на досадные мелочи как будто вовсе пропадает.
«Долгие путешествия, особенно на дальние расстояния, требуют длительной подготовки. Задолго до отпуска все должно быть организовано с учетом как потребностей и желаний, так и форс-мажоров. С мини-путешествиями дело обстоит проще. Причем, чем более спонтанными они получаются, тем веселее», — отметила психолог.
Игонина отметила, что можно следовать намеченному плану: забронировать гостиницу, составить список обязательных для посещения мест и заранее купить обратный билет.
«А можно, едва выехав за город, довериться судьбе и своим желаниям: выйти там, где душа пожелает, и пойти туда, куда глаза глядят. В таком случае получится не просто отдых за городом, а настоящее увлекательное приключение», — резюмировала специалист.