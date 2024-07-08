Психолог Игонина: краткосрочные поездки на отдых лучше поднимают настроение

«Краткосрочные поездки лучше поднимают настроение, чем длительные. Ведь, располагая весьма ограниченным временем, его особенно не хочется терять понапрасну. Поэтому и сборы за город проходят легче, переживаний и волнений меньше, а настроя получить удовольствие в поездке ощутимо больше», — сказала Игонина.

Она добавила, что намерение выяснять отношения, выказывать недовольство по любому поводу и обращать внимание на досадные мелочи как будто вовсе пропадает.

«Долгие путешествия, особенно на дальние расстояния, требуют длительной подготовки. Задолго до отпуска все должно быть организовано с учетом как потребностей и желаний, так и форс-мажоров. С мини-путешествиями дело обстоит проще. Причем, чем более спонтанными они получаются, тем веселее», — отметила психолог.

Игонина отметила, что можно следовать намеченному плану: забронировать гостиницу, составить список обязательных для посещения мест и заранее купить обратный билет.

«А можно, едва выехав за город, довериться судьбе и своим желаниям: выйти там, где душа пожелает, и пойти туда, куда глаза глядят. В таком случае получится не просто отдых за городом, а настоящее увлекательное приключение», — резюмировала специалист.