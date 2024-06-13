Психолог Харитонова рассказала, как распознать интернет-зависимость

Психолог: зависимый от интернета человек всегда уклоняется от ответственности

Существуют определенные признаки, по которым можно идентифицировать интернет-зависимость. Первый — это трата в Сети неограниченного времени, сообщила РИАМО клинический психолог Юлия Харитонова.

«Когда вы теряете счет времени, бездумно листая ролики в YouTube, заходите в интернет, чтобы переключиться, это явный признак зависимости. И зависимый человек неспособен остановиться», — предупредила Харитонова.

По ее словам, второй признак зависимости — невозможность существования вне Сети. Такие люди постоянно отслеживают реакции на свои публикации, считают лайки, контролируют обновления в каналах-подписках.

Третий признак — уклонение от ответственности. Человек буквально не может сосредоточиться на чем-то другом, кроме любимого занятия. В этом случае он начинает пренебрегать отношениями, финансами или работой. Если же внимание с объекта страсти переключать насильно, возникает синдром отмены, повышенная раздражительность, гнев или беспокойство.

«Одержимому интернетом человеку раз за разом требуется все больше времени, чтобы получить удовлетворение от серфинга в Сети. Аналогичная ситуация наблюдается у алкоголиков, которым требуется все большая доза горячительного напитка, чтобы получить удовлетворение. Даже позывы сходить в туалет, появление боли в глазах, не могут заставить оторваться от компьютера или смартфона», — добавила специалист.

Она отметил, что одержимый разрушительной страстью человек становится неряшливым, забывчивым, агрессивным, неприятным в общении. И в итоге он становится изолированным от общества.

Как уточнила клинический психолог, психологические проблемы влекут за собой и физические: начинаются неполадки со зрением, со сном, развиваются боли напряжения и нарушенная осанка. Также человек пренебрегает правилами личной гигиены, забывает нормально питаться, набирает или напротив резко теряет вес.