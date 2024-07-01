Психолог Хакимов: важная часть любых отношений между людьми – проявлять участие

Проявлять участие, в том числе просто спросить, что случилось, или же позвать прогуляться вместе, – необходимая составляющая близости в любых отношениях между людьми, сообщил РИАМО московский психолог Денис Хакимов.

«По разным причинам мы можем не рассказывать о наболевшем, каких-то трудностях и заботах. Проявлять участие – необходимая составляющая близости в любых отношениях. Не нужно излишней настойчивости, но спросить, что случилось, позвать прогуляться – идея хорошая», – сказал Хакимов.

Он добавил, что даже при совпадении мировоззрений в самых общих и важных местах, всегда будут какие-то тонкости, в которых люди не сойдутся или даже вступят в спор.

«В таких случаях правильнее найти точки соприкосновения, выработать правила. Например, есть темы болезненные, которых вообще следует избегать. Тогда лучшая тактика – договориться не затрагивать их. Либо, обсудив, найти общий знаменатель, устраивающий всех», – рассказал психолог.

Хакимов также отметил, что пытаться казаться лучше, чем ты есть, стараться понравиться, делая то, что нехарактерно – тактика в долгосрочной перспективе проигрышная.

«Банальный совет «быть собой» всегда работает лучше. Возможно, у нас есть изъяны или слабости, но мы естественны в своем поведении, а любые личностные изменения должны идти не из-за внешних воздействий. Принимая себя, мы становимся терпимее и к окружающим», – заключил специалист.