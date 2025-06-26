Порочный круг: как гонка за успехом в жизни может сломить человека

Потребность в непрерывных достижениях нередко формируется на фоне пережитой в детстве критики или гиперопеки, рассказал РИАМО специалист Московской службы психологической помощи Департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов.

«В психологии нет термина „достигаторство“, но под ним понимают стремление к постоянному успеху. Это касается не только работы, но и учебы, творчества, отношений», — сказал Хакимов.

Он пояснил, что человек, зацикленный на результате, редко бывает доволен достигнутым и сразу же берется за новую цель. При этом реальной потребности в этом может не быть.

«Основная причина — воспитание. Ребенка могли часто критиковать или, наоборот, чрезмерно опекать. В первом случае возникает желание доказать, что ты чего-то стоишь, во втором — стремление продемонстрировать свою самостоятельность», — добавил психолог.

Хакимов подчеркнул, что перфекционизм также усугубляет ситуацию: человек старается делать все идеально, но результат все равно кажется недостаточным. В итоге возникает постоянная гонка, которая не приносит удовлетворения.