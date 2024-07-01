Психолог Хакимов рассказал о природе обид и ревности

Психолог Хакимов: обиды и ревность — это установки и ожидания самого человека

Если мы обижаемся или ревнуем, то это те моменты, которые стоит осмыслить. Они говорят не об окружающих, а о наших ожиданиях и установках, рассказал РИАМО московский психолог Денис Хакимов.

«Если мы обижаемся или ревнуем, то это те моменты, которые стоит осмыслить и при необходимости проработать с психологом. Они говорят не об окружающих, а о наших ожиданиях и установках», — сказал Хакимов.

Он добавил, что как бы мы не были близки, нужно уважать ту индивидуальную сферу, границу, за которую никого не пускают. Это нормально — всегда есть определенные ограничения, которые и делают нас собой.

«В это пространство дверь приоткрывается лишь изредка, чтобы стало видно сокровенное. Насильно пытаться проникнуть туда, навязываться — идея не лучшая. Несмотря на интересные беседы между двумя людьми или совместную деятельность, нужно помнить о времени на себя», — отметил психолог.

Хакимов уточнил, что это не признак охлаждения отношений или недопонимания, а желание разнообразить круг общения, досуг.