Психолог Хакимов рассказал, как создать личное пространство в большой семье

Личное пространство играет важную роль в большой семье. Идеально, если у каждого есть свой угол. В другом случае достаточно отделить часть комнаты декоративной ширмой или занавеской, чтобы близкий мог спокойно отдохнуть и заняться личными делами. Об этом РИАМО рассказал специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов.

«Каждому нужен свой уголок, где он может побыть один на один со своими мыслями. Идеал — собственная комната. Но даже если такой возможности нет, достаточно отделить часть комнаты декоративной ширмой или занавеской, чтобы близкий мог спокойно отдохнуть и заняться личными делами», — сказал Хакимов.

Он добавил, что в большой семье под одной крышей надо искать позитивные моменты. Гораздо лучше не концентрироваться на отрицательных сторонах, а посмотреть, что есть хорошего вокруг.

«Рядом с нами близкие и родные, с которыми связано много теплых воспоминаний. Они помогают дома, следят за порядком, дают важные советы. Мы всегда знаем об их здоровье и в силах поддержать, если есть какие-то трудности», — отметил психолог.

Как бы нам этого ни хотелось, нельзя всегда и во всем быть правым, продвигать лишь свою точку зрения. Стоит учитывать мнения и желания окружающих, иногда пойти навстречу, даже если придется в чем-то себе отказать. Взаимные уступки и компромиссы — неотъемлемая часть совместной жизни, заключил специалист.