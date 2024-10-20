Психолог Хакимов рассказал, как избежать отцовского выгорания

По словам эксперта, стресс, усталость и эмоциональное выгорание могут быть не только от переработок. Существует так называемый родительский стресс. Это психологическое состояние, которое развивается из-за адаптации к новым требованиям и условиям после рождения малыша.

«Стоит отметить, что в этом случае речь идет именно об отцовстве и его особенностях. И даже если вне дома дела идут хорошо и есть отдушины, помогающие сбросить отрицательные переживания, то семья – все-таки вещь наиболее значимая, интимная, требующая много внимания и энергии», – отметил психолог Денис Хакимов.

Папа играет важную роль. Для мальчиков это пример для подражания, источник жизненных ценностей. Для девочек он защита и опора, образец настоящего мужчины. Поэтому ответственность отцов перед детьми крайне высока. И именно этот «долг» может привести к эмоциональному упадку, негативно сказываться на собственном состоянии и отношениях между домочадцами.

Существует несколько важных моментов, которые нужно понять, чтобы отцу найти баланс между домом и личным пространством, а также обрести ресурс, который станет основой для продуктивных взаимоотношений.

Мужчина – не только «добытчик»

Материальная сторона имеет особое значение для мужчины. Нередко он, как глава семейства, воспринимается исключительно в качестве добытчика. Все остальные роли уходят на второй план. Это имеет негативные последствия.

Эксперт утверждает, если вас что-то беспокоит или не устраивает – отмалчиваться не стоит. Проговаривайте темы, которые требуют внимания, экологично обозначайте личные границы. Но это не значит, что с домочадцами нужно гнуть исключительно свою линию – стремитесь искать точки соприкосновения и идите на компромиссы. А вот замалчивание и игнорирование вопросов приводит к ссорам и обидам. Когда взаимоотношения честные и открытые – связь становится только крепче.

Качественный отдых

Каждому периодически необходимо сбрасывать напряжение. Лучше найти варианты без крайностей вроде пагубных и сомнительных привычек, а обратить внимание на спорт, творчество и прогулки. Все это поможет выпустить пар. Невозможно постоянно быть суперпапой и идеальным супругом, когда нет возможности переключиться на что-то другое и морально «выдохнуть».

Просить не стыдно

Просить и принимать помощь – не стыдно. Это не признак слабости. Всегда можно обратиться к собственным родителям, чтобы они пришли на подмогу. Например, они могут посидеть с маленьким ребенком, пока супруги идут в театр или на концерт.

Повторять ошибки – не нормально

Один из залогов здоровой и продуктивной жизни, крепкой связи с окружением – проработка собственных психологических трудностей. Они есть у всех, и это нормально. Ненормально – терпеть и повторять раз за разом типичные ошибки в поведении. Особенно это значимо именно для сильного пола, ведь, по статистике, мужчины реже ходят к профильным специалистам, открываются кому-либо и разбираются в себе. Бытует стереотип, что обратиться к психологу – проявление слабости и неспособность справиться со сложностями самостоятельно. Это не так. Подобный поступок наоборот говорит о решительности и умении взять себя в руки.

«Мужчине важно относиться к себе бережно, чтобы избежать выгорания, либо свести к минимуму его негативное воздействие. Сохраняя баланс между обязанностями и отдыхом, собственными интересами и общением с домочадцами, отец становится значимой фигурой для своих детей, помогая им адаптироваться в жизни, обрести уверенность в себе и ощутить защиту», – добавил психолог.