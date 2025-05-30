Психолог Хакимов рассказал, как грамотно распланировать отпуск

«Отпуск, как событие долгожданное и значимое, лучше распланировать заранее. Чтобы все прошло организованно, важно выделить средства, продумать маршрут, собрать вещи, чтобы не искать в последний момент паспорт или зарядку для телефона. Для этого понадобится время и по-своему упорная работа. Но результат того стоит», — сказал Хакимов.

Он добавил, что при планировании важно прислушиваться к себе и выбирать то, чего действительно хочется, не думая о желаниях других. В противном случае все, что вы будете испытывать — это дискомфорт и усталость. Нет ничего плохого в том, чтобы пойти своим уникальным путем, пусть он и отличается от «среднестатистического» взгляда на отпуск.

«Постарайтесь обозначить те границы, за которые не стоит выходить. Во-первых, завершите насущные и срочные рабочие задачи, чтобы не думать о них вдалеке от офиса. Во-вторых, если получится, распределите обязанности среди коллег: к примеру, попросите другого сотрудника доделать отчет взамен на аналогичную услугу», — порекомендовал специалист.

По мнению Хакимова, также стоит исключить новостные ресурсы или смотреть их по минимуму. Попробуйте на время удалить какие-то особенно навязчивые приложения, чтобы не вводить себя в искушение. В интернете мы можем сидеть в любое время, а в отпускной период лучше отключиться от всего лишнего и раздражающего.

«Помните, что отдых выражается по-разному. Можно пассивно восстанавливать силы, просто высыпаясь несколько дней подряд, читая книгу, посещая парк или музей. Но также есть и другой подход: пляжный волейбол, водные виды спорта, путешествие в горы и многое другое. Эта активность подарит массу ярких впечатлений и запомнится на долгий период», — рассказал психолог.

Он посоветовал при возможности стараться эти два подхода чередовать, чтобы создать баланс восстановления сил и получения нового опыта.