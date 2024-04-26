Психолог Хакимов рассказал, где лучше провести майские выходные в Москве

«Любители более насыщенного времяпрепровождения могут сходить, например, на концерт под открытым небом, посетить народные гуляния, фестиваль цветов или тематическую ярмарку, на которой необязательно что-то покупать, но всегда можно посмотреть на интересные вещи, сувениры и одежду. Это станет приятным разнообразием для глаз», — сказал Хакимов.

Он посоветовал сконцентрироваться на том, что вы хотите получить от выходных. Возможно, вы устали и есть потребность парочку дней поваляться с книгой на диване в одиночестве без лишнего шума или провести время в узком кругу самых близких людей.

«С другой стороны, если жаждете каких-то впечатлений и активностей, то столица всегда располагает к такого рода занятиям и предоставляет массу возможностей для интересного досуга. Хорошая идея — посмотреть в сторону чего-то для нас нехарактерного или не совсем привычного. Допустим, выехать на природу с семьей или с друзьями на пикник, если вы домосед, или переключиться на физическую активность в виде велосипеда или дачных упражнений на грядках», — рассказал психолог.

Хакимов пояснил, что такие вещи помогают нам жить более сбалансировано. Тем более, что никогда не знаешь, какие таланты в себе откроешь, приступая к неожиданной деятельности.

«Главное — делать все в комфортном темпе, без принуждения. Поэтому прислушивайтесь к собственным желаниям и особенно эмоциям — они всегда верный маркер отношения к чему-либо. Майские праздники — отличная возможность увидеть старых друзей, организовать свидание со своей второй половинкой, пообщаться с детьми», — резюмировал специалист.

Он заключил, что здесь важно поддерживать баланс: даже близкого человека может быть «очень много», тем более, если работа и так связана с людьми и постоянной коммуникацией. Чтобы не выгореть, взаимодействие должно быть органичным и приемлемым для всех.