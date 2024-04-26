Психолог Хакимов рассказал, где лучше провести майские выходные в Москве
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Любители более насыщенного времяпрепровождения в майские праздники могут посетить фестиваль цветов — это станет приятным разнообразием для глаз, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.
«Любители более насыщенного времяпрепровождения могут сходить, например, на концерт под открытым небом, посетить народные гуляния, фестиваль цветов или тематическую ярмарку, на которой необязательно что-то покупать, но всегда можно посмотреть на интересные вещи, сувениры и одежду. Это станет приятным разнообразием для глаз», — сказал Хакимов.
Он посоветовал сконцентрироваться на том, что вы хотите получить от выходных. Возможно, вы устали и есть потребность парочку дней поваляться с книгой на диване в одиночестве без лишнего шума или провести время в узком кругу самых близких людей.
«С другой стороны, если жаждете каких-то впечатлений и активностей, то столица всегда располагает к такого рода занятиям и предоставляет массу возможностей для интересного досуга. Хорошая идея — посмотреть в сторону чего-то для нас нехарактерного или не совсем привычного. Допустим, выехать на природу с семьей или с друзьями на пикник, если вы домосед, или переключиться на физическую активность в виде велосипеда или дачных упражнений на грядках», — рассказал психолог.
Хакимов пояснил, что такие вещи помогают нам жить более сбалансировано. Тем более, что никогда не знаешь, какие таланты в себе откроешь, приступая к неожиданной деятельности.
«Главное — делать все в комфортном темпе, без принуждения. Поэтому прислушивайтесь к собственным желаниям и особенно эмоциям — они всегда верный маркер отношения к чему-либо. Майские праздники — отличная возможность увидеть старых друзей, организовать свидание со своей второй половинкой, пообщаться с детьми», — резюмировал специалист.
Он заключил, что здесь важно поддерживать баланс: даже близкого человека может быть «очень много», тем более, если работа и так связана с людьми и постоянной коммуникацией. Чтобы не выгореть, взаимодействие должно быть органичным и приемлемым для всех.