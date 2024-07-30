Психолог Хакимов объяснил, как любовь разрушает дружбу

Если кто-то понравился и стал близок как товарищ или друг, стоит подумать, разумно ли переводить все в другую плоскость, положительного результата в которой никто не гарантирует, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Любые отношения — это выбор. Мы решаем, что хотим быть с каким-то человеком в определенном качестве. Эта конкретность необходима и для нас, и для другого. Дружба — не исключение. Если кто-то понравился и стал близок как товарищ или друг, стоит подумать, разумно ли переводить все в другую плоскость, положительного результата в которой никто не гарантирует», — сказал Хакимов.

Он отметил, что романтика и интимность, с одной стороны, и дружеская поддержка на равных — вещи, имеющие отличия. Конечно, и между супругами или партнерами тоже должен быть элемент симпатии и доверия, но также там присутствуют и другие серьезные обязательства.

«Процесс общения строится на эмоциональной составляющей. Важно научиться слушать и слышать другого, даже если он или она не может открыться сходу, рассказать о чем-то тревожащем и наболевшем. Чуткость и взаимное уважение — фундамент, на котором строится поддержка, развитие друг друга через общение, приятное и веселое времяпровождение. И здесь не имеет значения, какого пола люди, которым интересно вместе», — рассказал психолог.

Хакимов также посоветовал научиться отпускать. Нередко наш юмор, шутки, взгляды могут не совпадать с окружающими. Всегда нужна притирка друг к другу, тонкая настройка.

«Случается, что, проведя какое-то время вместе, мы осознаем, что хотим того, чего нам дать не могут или не хотят. Это тоже право человека. Здесь на первый план выходит мужество признаться: нам не по пути. В противном случае позитивных переживаний и моментов не будет, зато проявятся раздражение, стресс и токсичность. Для всех будет лучше такую связь прервать», — заключил специалист.

Каждый год 30 июля отмечается Международный день дружбы. Инициатором учреждения этой даты выступила ЮНЕСКО. ООН предлагает каждой стране отмечать этот праздник в соответствии с собственной культурой. Мероприятия должны быть направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, примирения и взаимопонимания между государствами во всем мире.