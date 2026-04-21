Психолог Гусева назвала 4 причины хронической тревоги

Старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева объяснила, почему тревога у молодежи стала хронической и какие факторы ее подпитывают, сообщает RuNews24.ru .

Анна Гусева отметила, что раньше человек сравнивал себя с узким кругом знакомых, теперь — с миллионами пользователей соцсетей. В результате формируется ощущение собственной несостоятельности.

«Мы видим лучшие моменты чужих жизней, а не реальность. Подруга на Мальдивах — взяла кредит и плачет от долгов. Одногруппник купил квартиру — с помощью родителей, но об этом не пишет. Блогер зарабатывает миллион, но работает 16 часов в сутки, не видит семью и сидит на антидепрессантах. А мы этого не знаем. Мы видим картинку и сравниваем ее со своей реальностью. Картинка всегда выигрывает. В результате возникает ощущение недостаточности. Мы думаем: «Я недостаточно успешен, недостаточно красив, недостаточно богат, недостаточно счастлив». Это и есть тревога. Тревога — это страх не соответствовать. И социальные сети превращают этот страх в хроническое состояние», — пояснила психолог.

Вторым фактором эксперт назвала экономическую нестабильность. Прежняя модель «образование — работа — стабильность» больше не гарантирует предсказуемого будущего, а неопределенность запускает постоянное чувство угрозы.

Третья причина — информационная перегрузка. Поток негативных новостей со всего мира мозг воспринимает как личную опасность, что усиливает стресс.

Самым глубоким фактором Гусева считает экзистенциальный кризис — утрату ответа на вопрос «зачем жить». По ее словам, без личного смысла любой стресс становится невыносимым.

Психолог рекомендовала ограничить потребление новостей, не начинать и не заканчивать день соцсетями, уделять внимание физической активности и искать собственное «зачем».

