Психолог: группы «на полдня» в садах помогают в социализации детей

Для многих ребят посещение группы кратковременного пребывания в детских садах — это первые шаги в большое общество, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Екатерина Федорина.

«Если раньше ребенок в основном общался с членами семьи, то теперь круг людей, с которыми он взаимодействует, расширяется. Малыш ежедневно встречается со сверстниками и педагогами, получает жизненный опыт, усваивает нормы и ценности общества, в котором находится», — сказала Федорина.

Она добавила, что приобретенные знания и умения позволят ребенку успешно влиться в социум. Посещение группы кратковременного пребывания поможет ему научиться отпускать от себя маму на несколько часов и таким образом социально повзрослеть.

«Нередко ребенок, поступающий в группу кратковременного пребывания, еще не умеет разговаривать фразами. И, тем не менее, он сможет развивать свои коммуникативные навыки. В педагогическом багаже воспитателей всегда есть игры, которые помогают детям раннего возраста научиться вместе делать общее дело, проявлять вежливость, помогать товарищу, мириться после ссор, то есть осваивать положительные социальные навыки», — рассказала столичный психолог.

Федорина отметила, что опытный педагог может дать практические советы родителям, как выстроить отношения со своим малышом.