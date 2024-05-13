Психолог Голерова: методика «Путешествие по времени» поможет подготовиться к ЕГЭ

Эффективная методика при подготовке к сдаче ЕГЭ – «Путешествие во времени», или визуализация желаемого результата будущего, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Оксана Голерова.

«Представьте себя через три года как успешного выпускника. Перенеситесь мысленно в момент, когда вы уже сдали экзамены и получили тот результат, который хотели», – сказала Голерова.

Она добавила, что задача выпускников — вообразить этот момент детально, рассмотреть его со всех сторон.

«Возможно, вы увидите себя работником крупной компании, с уверенностью выполняющим задачи. Или студентом, который с интересом осваивает знания будущей профессии в любимом вузе», – отметила психолог.

Голерова уточнила, что после детальной визуализации будущего можно представить ощущения и ответить на вопросы: «каким я стал?», «какие новые перспективы передо мной открылись?», ч»то мне это дает?».

«Представление образа желаемого будущего и осознание ценности обучения помогут поддерживать мотивацию и настраиваться на достижение целей. Лучше регулярно визуализировать – это существенно поможет на пути к успеху», – посоветовала специалист.

В этом году основной период сдачи ЕГЭ начнется 23 мая. В этот день школьники будут сдавать литературу, географию и химию. Завершится сдача экзамена 11 июня. Резервные дни назначены с 13 по 21 июня.