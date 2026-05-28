Психолог Глаголев объяснил, почему отдых вызывает тревогу

Психолог, глава хаба «Просебя» Евгений Глаголев рассказал, почему отпуск может не приносить облегчения и вызывать тревогу. Такое состояние он назвал феноменом «невыносимой тишины», сообщает Life.ru .

По словам специалиста, дискомфорт возникает, когда человек впервые за долгое время остается без рабочих задач. Работа часто служит психологическим буфером: занятость отвлекает от тревожных мыслей и внутренних конфликтов. Во время отдыха этот механизм исчезает, и переживания выходят на поверхность.

Особенно подвержены такому состоянию «достигаторы», чья самооценка полностью связана с успехами в профессии. Отдых они воспринимают как потерю продуктивности. В группе риска также люди с тревожным типом привязанности и выраженным перфекционизмом, а также представители помогающих профессий — врачи, учителя, социальные работники.

«За отдых без видимой пользы они привыкли ощущать стыд», — отметил Глаголев.

Сложности испытывают и молодые специалисты, выросшие в культуре постоянной занятости. В результате формируется замкнутый круг: тревога заставляет уходить в работу, а истощение накапливается.

О том, что занятость стала способом избегания, могут говорить тревога в выходные, беспокойство перед отпуском, постоянная проверка почты, чувство пустоты и невозможность отдыхать без цели. Если совпадают четыре признака и более, работа выполняет защитную функцию.

Психолог посоветовал вводить ежедневные «окна тишины» по 20–30 минут без гаджетов и учиться фиксировать свои ощущения. Если тревога сопровождается бессонницей, сердцебиением или головной болью, стоит обратиться к специалисту.

