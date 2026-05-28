Психолог Глаголев объяснил, почему отдых вызывает тревогу
Психолог, глава хаба «Просебя» Евгений Глаголев рассказал, почему отпуск может не приносить облегчения и вызывать тревогу. Такое состояние он назвал феноменом «невыносимой тишины», сообщает Life.ru.
По словам специалиста, дискомфорт возникает, когда человек впервые за долгое время остается без рабочих задач. Работа часто служит психологическим буфером: занятость отвлекает от тревожных мыслей и внутренних конфликтов. Во время отдыха этот механизм исчезает, и переживания выходят на поверхность.
Особенно подвержены такому состоянию «достигаторы», чья самооценка полностью связана с успехами в профессии. Отдых они воспринимают как потерю продуктивности. В группе риска также люди с тревожным типом привязанности и выраженным перфекционизмом, а также представители помогающих профессий — врачи, учителя, социальные работники.
«За отдых без видимой пользы они привыкли ощущать стыд», — отметил Глаголев.
Сложности испытывают и молодые специалисты, выросшие в культуре постоянной занятости. В результате формируется замкнутый круг: тревога заставляет уходить в работу, а истощение накапливается.
О том, что занятость стала способом избегания, могут говорить тревога в выходные, беспокойство перед отпуском, постоянная проверка почты, чувство пустоты и невозможность отдыхать без цели. Если совпадают четыре признака и более, работа выполняет защитную функцию.
Психолог посоветовал вводить ежедневные «окна тишины» по 20–30 минут без гаджетов и учиться фиксировать свои ощущения. Если тревога сопровождается бессонницей, сердцебиением или головной болью, стоит обратиться к специалисту.
