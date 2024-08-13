Психолог Гифт: эмоциональный интеллект может стать секретом успеха на работе

Ум или красота у человека никогда не помешают, но сами по себе они ничто без эмоционального интеллекта, т. е. способности распознавать собственные эмоции и эмоции других людей и применять эти наблюдения в общении, сообщила РИАМО психолог Ирина Гифт.

«О важности развития эмоционального интеллекта заговорили относительно недавно. На самом же деле, эмоциональный интеллект — это то, что помогало нам выживать с древнейших времен. Ведь люди — социальный вид, умение общаться в коллективе всегда было залогом успеха. Однако слова, которые мы произносим, передают лишь малый процесс информации, гораздо больше мы считываем интуитивно по мимике, тону голоса», — сказала Гифт.

По ее словам, тонко понимая эмоции собеседника, можно узнать о нем гораздо больше, а значит, лучше его понять и гораздо эффективнее выстроить с сотрудничество.

Она подчеркнул, что, понимая собственные эмоции, которые возникают в процессе общения с другими людьми, человек может не реагировать привычным образом, а сменить тактику на ту, что принесет лучший результат.

Эксперт уточнила, что в современном мире, где коммуникация и взаимодействие играют ключевую роль, развитие эмоционального интеллекта становится необходимым навыком для достижения успеха как в личной, так и в профессиональной жизни.