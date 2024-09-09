Психолог Гаудиум: медитации помогут предотвратить выгорание

Термином «выгорание» называют разные, но похожие человеческие состояния. Психолог Аполлинария Гаудиум в разговоре с РИАМО рассказала, как распознать и преодолеть эмоциональное и психологическое выгорание.

Она отметила, что если человек постоянно чувствует усталость, опустошение и апатию, имеет проблемы со вкусовыми ощущениями во время приема пищи, а его эмоциональная палитра становится однообразной, то, скорее всего, он выгорел и нуждается в помощи, несмотря на то, что физически может быть абсолютно здоровым.

Гаудиум отметила, что выгорание лучше стараться предотвращать на стадии зарождения, чем бороться с ним, когда оно уже наступило, так как в запущенном виде это может повлиять и на физиологическое состояние человека.

«Чаще всего от выгорания страдают трудоголики и перфекционисты. В основном это „профессиональное“ заболевание топ-менеджеров и предпринимателей. И первым шагом на пути к профилактике эмоционального и психологического выгорания должно стать разнообразие в привычном распорядке жизни. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, походы в театр или кино», — отметила Аполлинария Гаудиум.

Душевное равновесие поможет сохранить медитация в любом ее подходящем для конкретного человека варианте, смена ритма жизни: например, неделя активного отдыха, неделя более размеренной жизни, которая снова сменится активностью.

«И самое главное — человек должен получать удовольствие и наслаждение. Это ценные эмоции, ощущения и чувства! Неважно от чего: музыки или прогулки, интересного общения или хобби», — подытожила Гаудиум.

Все вышеуказанные действия помогут человеку предупредить выгорание, вовремя себя поддержать и не потерять жизнерадостность.