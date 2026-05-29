Психолог Дугенцова призвала школьников выспаться перед ЕГЭ

Детский психолог Дарья Дугенцова рекомендовала школьникам не заниматься повторением в ночь перед ЕГЭ и заранее обсудить возможный результат экзамена. Это поможет снизить тревогу и сохранить концентрацию, сообщает RT .

«Непосредственно перед тем, как пойти на ЕГЭ, желательно уже ничего не решать. Ребёнок должен спокойно выспаться и идти. Плюс желательно, чтобы с ним оговорили заранее, какие варианты могут быть, если вдруг ребёнок не сдаст (на необходимый балл. — RT). То есть ребёнок должен понимать, что он просто идёт и сдаёт. Не паникуя, если вдруг не получится», — рассказала собеседница RT.

Если волнение возникает уже во время выполнения заданий, психолог рекомендовала использовать технику «квадратного дыхания».

«Например, техника „квадратного дыхания“. Первая линеечка — вдох, затем задерживаем дыхание — вторая линеечка, третья — выдох, и четвёртая — снова задерживаем дыхание. Линеечки длятся примерно четыре секунды. И так по кругу несколько раз», — объяснила психолог.

Еще один способ — переключить внимание на окружающие предметы и мысленно перечислить их.

«Если вы понимаете, что очень сильно нервничаете и не можете сосредоточиться, то можно пробежаться глазами по окружающей обстановке и про себя начать перечислять увиденное. Например, вы видите: парту, ручку, пылинку, бланк один, бланк второй и т. д. Этого будет достаточно, чтобы замедлиться и осознать, где вы находитесь и как себя ощущаете», — добавила Дугенцова.

Также она посоветовала на несколько секунд закрыть глаза, расслабить напряженные части тела и выпить воды.

«Чаще всего у нас напряжены челюсти, руки и ноги. Мы это всё расслабляем. И плюс, естественно, попить водички. Этого будет достаточно (для продолжения спокойной работы. — RT)», — заключила психолог.

