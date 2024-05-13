Психолог Довгалюк при подготовке к ЕГЭ посоветовал использовать квадрат Декарта

Один из популярных методов правильно распределить время при подготовке к ЕГЭ — квадрат Декарта. При этом важно помнить о балансе учебы и отдыха, сообщил РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Дмитрий Довгалюк.

«Квадрат Декарта как игровое поле разделен на четыре сектора: важное обязательное, важное необязательное, неважное обязательное, неважное и необязательное. Сначала нужно разбить процесс подготовки на конкретные задачи», — рассказал Довгалюк.

Он посоветовал для примера изучить тему по математике, решить по ней 15 задач, повторить пройденный материал по русскому языку.

«После этого нужно распределить задачи по секторам. Так станет понятно, с чего начинать, в каком порядке расставить задачи», — объяснил психолог.

Довгалюк подчеркнул, что важно помнить о балансе учебы и отдыха, поэтому в квадрат можно вписать занятия в свободное от подготовки время — сон после школы, обеденный перерыв, прогулку с друзьями или просмотр сериала.

«После заполнения квадрата становится очевидно, сколько задач запланировано в каждом секторе. Это помогает правильно организовать время, сделать процесс подготовки более структурированным», — резюмировал специалист.

Основной период ЕГЭ в этом году начинается с 23 мая и продлится по 1 июля. Досрочный период стартовал 22 марта. Дополнительные даты сдачи ЕГЭ установлены на 4, 9 и 23 сентября.