Психолог дала советы, как выбрать подарок на 8 Марта

Выбирая подарок к 8 Марта, сразу отсекайте категорию «инвентарь для бытового обслуживания». Сковородки, блендеры и роботы-пылесосы — это не проявление любви, а напоминание о второй смене у плиты, что психологически считывается как обесценивание. Об этом РИАМО сообщила психолог Алена Иванова.

«Исключение — только если женщина сама прямым текстом попросила именно эту кофемашину. Также избегайте дежурных наборов из супермаркета: они кричат о том, что вы вспомнили о празднике за пять минут до визита», — сказала психолог.

Самый ценный ресурс — это не вещи, а эмоции и качественное время. Подарите впечатление: мастер-класс по гончарному делу, поход в спа или билет на концерт, где она сможет выдохнуть и переключиться.

«Если хотите попасть в самое сердце, включите эмпатию и вспомните, на что она жаловалась последние полгода. Устала? Оплатите клининг или массаж. Давно не виделись? Организуйте уикенд без телефонов. Подарок должен транслировать не «с праздником весны», а «я слышу твои желания и ценю тебя как личность», — добавила Иванова.

