Психолог дала рекомендации, как легче пережить разлуку с домашним питомцем

Психолог и гештальт-терапевт Анна Девятка отметила, что хозяин животного может тяжелее переживать разлуку, чем сам питомец.

По словам специалиста, на время отъезда имеет смысл поставить дома видеокамеру и наблюдать за животным на расстоянии, либо же попросить соседей или родных присылать фотографии питомца. Для человека травма расставания зачастую существеннее, чем для животного.

«Разлука с кошкой или собакой может переживаться так же, как разлука с человеком. В этом случае можно поставить видеокамеру дома, чтобы наблюдать за питомцем», — отметила Девятка в эфире радио Sputnik.

При этом кошки и собаки могут даже немного «мстить» хозяину, посмевшему оставить их без внимания: разбрасывать наполнитель, жевать его одежду. Чтобы успокоить питомца, психолог рекомендовала надеть на него ошейник с феромонами или использовать специальный спрей, который продается в ветеринарной аптеке.