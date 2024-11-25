Психолог дала простые советы для легкого и быстрого засыпания

Для быстрого засыпания и крепкого здорового сна следует отказаться от телевизора и смартфона, еще очень помогут прогулки перед сном и дыхательные упражнения, сообщила РИАМО психолог Эльвира Жданова.

«Обязательно минимум за 30 минут до сна выключить телевизор и не касаться смартфона. Если хочется почитать, то живую книгу. Если вы долго не можете уснуть, вам помогут дыхательные практики. Сосредоточьтесь на своем дыхании и постепенно делать три глубоких вдоха на счет: раз, два, три и 3 глубоких выдоха на 4 счета. При этом внимательно наблюдаем за своим дыханием», — советует Жданова.

По словам психолога, расслабиться и легко уснуть могут помочь аутогенные тренировки. Это особый набор упражнений, способствующий восстановлению динамического равновесия гомеостатических механизмов в организме, поврежденных стрессом.

Жданова добавила, что также хорошему сну способствуют прогулки перед сном. Они не обязательно должны быть продолжительными, 15-20 минут вполне хватит.