Психолог дала 10 советов папам по воспитанию школьников

Современный отец — это не «строгий надзиратель», а настоящий друг и пример того, как можно справляться со сложными задачами во взрослой жизни, сообщила РИАМО психолог Онлайн-школы № 1 Кира Гольдштейн.

Она отметила, что еще лет 20 назад отцы в основном держались в стороне: зарабатывали деньги и изредка проводили «воспитательные беседы» с детьми, но сейчас ситуация изменилась.

Специалист дала 10 советов папам по воспитанию школьников:

— Будьте рядом. Даже если у вас мало времени, несколько минут искреннего общения ценнее, чем два часа «присутствия с телефоном».

— Слушайте, а не только говорите. Иногда ребенку важнее не совет, а ощущение, что его услышали.

— Не бойтесь показывать эмоции. Да, папы тоже могут грустить или радоваться вслух — это учит ребенка открытости.

— Поддерживайте интересы ребенка. Даже если это не футбол, а рисование комиксов или коллекционирование фигурок.

— Делитесь своим опытом. Расскажите, как вы справлялись со школьными трудностями. Личный пример работает лучше любой морали.

— Давайте свободу. Пусть ребенок пробует и ошибается — ошибки часто полезнее побед. Помните, что папы играют огромную роль в развитии самостоятельности у детей.

— Разделяйте радости и хвалите. Празднуйте пятерку, первую победу или маленькое достижение. Это укрепляет самооценку.

— Не ограничивайтесь ролью «строгого контролера». Пусть ваш образ в глазах ребенка не сводится только к словам «Соберись!» или «Ты уроки сделал?».

— Сохраняйте чувство юмора. Смех помогает сгладить конфликты и сближает лучше, чем строгие лекции.

— Любите без условий. Самая сильная поддержка для школьника — ощущение, что его ценят и принимают всегда, а не только за успехи.

«Школьные годы — время испытаний не только для детей, но и для всей семьи. И если папа умеет слушать, шутить, помогать и показывать пример уверенности, то ребенок получает главное: ощущение, что рядом есть надежный взрослый, который не подведет», — сказала Гольдштейн.

По ее словам, День отца — отличный повод напомнить себе: дети не ждут от пап суперспособностей. Им достаточно вашего внимания, участия и любви. Все остальное — приятные бонусы.

День отца отмечают в России в третье воскресенье октября. В этом году он выпал на 19 октября. Этот праздник способствует сохранению традиционных семейных ценностей и подчеркивает роль мужчин в воспитании детей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.