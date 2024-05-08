Психолог Чудова посоветовала на свадьбе не концентрироваться на недостатках

«Если не акцентировать внимание на мелких недостатках, вряд ли во всей свадьбе запомнятся именно они. В памяти откладываются в первую очередь эмоции, а теплая и доброжелательная атмосфера — залог приятных воспоминаний на долгие годы», — сказала Чудова.



Она посоветовала отбросить беспокойство о деталях и сосредоточится на том, чтобы праздник получился приятным и веселым.



«Иногда люди находят причинно-следственную связь между событиями, которые просто идут одно за другим. Например, посыпанные на свадьбе зерном пары чаще жили в достатке, ведь выполнение этого обычая означало, что у семей молодоженов есть лишнее зерно. Суеверия работают также за счет того, что мы в жизни находим подтверждения тому, во что верим», — отметила психолог.



Чудова пояснила, что если человек думает, что черная кошка приносит неудачу, дальше он будет ее искать и игнорировать позитивные возможности, которые возникают перед ним в тот же период.



«Помимо этого, существует и другой психологический феномен — самоисполняющиеся пророчества. Если человек верит, что из-за свадьбы 13 числа его ждет измена партнера, он становится более подозрительным, доверие в паре исчезает, что уже может привести к разрушению семьи», — заключила специалист.