Психолог Чудова посоветовала на свадьбе не концентрироваться на недостатках
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Если молодоженам не акцентировать внимание на мелких недостатках, вряд ли во всей свадьбе запомнятся именно они, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Елена Чудова.
«Если не акцентировать внимание на мелких недостатках, вряд ли во всей свадьбе запомнятся именно они. В памяти откладываются в первую очередь эмоции, а теплая и доброжелательная атмосфера — залог приятных воспоминаний на долгие годы», — сказала Чудова.
Она посоветовала отбросить беспокойство о деталях и сосредоточится на том, чтобы праздник получился приятным и веселым.
«Иногда люди находят причинно-следственную связь между событиями, которые просто идут одно за другим. Например, посыпанные на свадьбе зерном пары чаще жили в достатке, ведь выполнение этого обычая означало, что у семей молодоженов есть лишнее зерно. Суеверия работают также за счет того, что мы в жизни находим подтверждения тому, во что верим», — отметила психолог.
Чудова пояснила, что если человек думает, что черная кошка приносит неудачу, дальше он будет ее искать и игнорировать позитивные возможности, которые возникают перед ним в тот же период.
«Помимо этого, существует и другой психологический феномен — самоисполняющиеся пророчества. Если человек верит, что из-за свадьбы 13 числа его ждет измена партнера, он становится более подозрительным, доверие в паре исчезает, что уже может привести к разрушению семьи», — заключила специалист.