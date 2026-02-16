Психолог Чепалов назвал негативные последствия запрета видеоигр

«Жесткий запрет сам по себе редко решает проблему. В подростковом возрасте усиливается стремление к автономии, поэтому прямое ограничение может вызвать протест, рост интереса к запрещенному и уход в «серые» способы доступа. Кроме того, если игры выполняли функцию разрядки или социализации, их резкая отмена может привести к росту напряжения», – сказал Чепалов.

Он добавил, что важен не только запрет, а так же баланс и замещение. Видеоигры действительно обладают высокой вовлекаемостью и могут формировать поведенческую зависимость, особенно при отсутствии альтернатив.

«Поэтому эффективнее развивать другие формы активности: спорт, настольные игры, кружки, творческие проекты, офлайн-общение. Когда у подростка есть насыщенная реальная жизнь, цифровая активность перестает быть единственным источником эмоций», – отметил специалист.

Чепалов резюмировал, что снижение агрессии достигается не только запретом игр, но и созданием поддерживающей среды и разнообразных возможностей для самореализации.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин запустил опрос о необходимости усиления контроля за видеоиграми, популярными среди подростков.

