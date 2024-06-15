Психолог Бримаер рассказала, как сохранить эффективность на работе летом

Психолог, траблшутер Надежда Бримаер отметила, что летом для избежания простоя рабочих процессов компании и сотрудникам нужно придерживаться нескольких правил. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она уточнила, что перед уходом на летний отпуск сотруднику нужно передать дела тому, кто будет его замещать. Необходимо придерживаться регламента, который потом поможет вернуться к привычному режиму.

Так, специалист порекомендовала работнику настроить переадресацию почты на замещающего сотрудника, сообщить начальнику и коллегам контактный номер на экстренный случай, решить все срочные вопросы и т. д.

«Можно распределить задачи на нескольких сотрудников, при этом четко расписать миссию каждого», — считает Бримаер.

По ее словам, чтобы не уставать от работы летом, когда хочется быть не в душном офисе, а на пляже, нужно соблюдать ряд правил: поддерживать режим питания и сна, избегать стресса и всего, что раздражает, проветривать помещение, распределить задачи по степени их важности, воспользоваться силами коллег, которые вернулись из отпуска, делегировать, если есть такая возможность.