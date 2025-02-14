Психолог Бояринова объяснила, как разжечь огонь страсти в долгом браке

Сохранить крепкие, долгие и любящие отношения с партнером не так сложно даже после долгих лет жизни вместе. В преддверии 14 февраля семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с РИАМО раскрыла секрет счастливой семейной жизни.

«Нужны обновления, которые помогут вспомнить, что мы — мужчина и женщина. Нужно флиртовать, придумывать новые способы, фантазировать… Важно выходить из обычных ролей», — заявила психолог.

По ее словам, любые отношения держатся на трех китах. Во-первых, это эмоциональная близость: взаимопонимание, эмпатия, чувствование друг друга. Во-вторых, ответственность: выполнение обязательств, обещаний и так далее. Сложнее всего с третьим пунктом — страсть.

«В долгих отношениях она угасает, начинается рутина. А это значит, что нужно подкидывать дрова в костер страсти. Например, мужчине можно посоветовать ухаживать за партнершей и дарить цветы. Женщине — красиво одеваться и следить за собой», — продолжила Бояринова.

Даже если отношения построены на устойчивом базисе, душевной близости и ответственности, забывать друг о друге не стоит.

«Важно открыть уши, слушать друг друга, понимать, находить варианты, которые устроят обоих партнеров. Самое главное, нужно вспоминать о том, за что мы полюбили друг друга. Эти акценты очень важны», — заключила Бояринова.