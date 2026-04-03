Психолог Абравитова назвала апрель лучшим месяцем для расставания

Психолог Марианна Абравитова заявила, что апрель считается наиболее подходящим месяцем для расставания, если решение уже принято. Весной перемены переносятся легче, сообщает Life.ru .

По словам специалиста, в апреле и мае людям проще решиться на серьезные изменения, если отношения давно перестали приносить радость. В этот период снижается страх перед переменами, а эмоциональный фон способствует принятию решений.

Весной и летом больше возможностей для активности и переключения внимания. Прогулки, поездки, встречи с друзьями и путешествия помогают быстрее пережить разрыв и наполнить жизнь новыми впечатлениями. Это время подходит и для восстановления, если человек не планирует сразу вступать в новые отношения.

Тем, кто открыт к новым знакомствам, теплый сезон также дает преимущества. Люди чаще проводят время вне дома — в парках, кафе и общественных пространствах, что увеличивает число социальных контактов и способствует общению.

При этом весна традиционно воспринимается как период обновления и прилива сил. Однако для людей с зависимостями этот сезон может быть сложным: врачи фиксируют рост числа рецидивов именно в это время года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.