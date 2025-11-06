Психоаналитик связала женские измены с эмоциональным голодом

Как правило, к мужским и женским изменам в народе относятся по-разному. Мужские измены воспринимаются как что-то неприятное, но допустимое, а женские — как предательство всего человечества. Психоаналитик и практикующий психолог Надежда Юнина в разговоре с РИАМО объяснила, почему женщины, находясь в отношениях, могут искать связи с мужчинами на стороне. Одной из таких причин является эмоциональный голод.

Эмоциональный голод

По словам психоаналитика, россиянки часто приходят к психологам после измены, а причины такого поступка объясняются отсутствием эмоций со стороны партнера. Женщины часто произносят такие фразы, как: «Он не уделяет мне внимание»; «Он охладел»; «Живем как соседи»; «Он меня не слышит»; «Работа и друзья важнее».

«Когда люди влюбляются, между ними создается эмоциональная связь, и именно это приносит очень много удовольствия. Ведь в начале отношений гормоны делают все за вас. Но по истечении 3-6 месяцев отношений влияние гормонов начинает ослабевать, и поддерживать эмоциональную связь теперь необходимо самим партнерам. Начинает казаться, что с партнером что-то не так. И если первый кризис отношений еще возможно преодолеть, то чем дальше — тем сложнее. Все меньше эмоциональной связи, все больше бытовых дел, работы, а часто еще и дети», — рассказала Юнина.

По словам психоаналитика, такие ситуации появляются из-за не выстроенной доверительной эмоциональной связи между партнерами. Юнина считает, что чаще всего такая связь не выстраивается в паре из-за того, что мужчина и женщина отдельно друг от друга не понимают собственных эмоций и не умеют их регулировать.

В результате «отказа от эмоций» контакт между людьми становится практичным: он заработал денег — она приготовила ужин и постирала вещи; он оплатил по счетам — она забрала детей из сада; он купил ей духи на день рождения, а она почему-то недовольна.

«Все потому, что мы имеем дело с очень частым феноменом — с функциональными отношениями, отношениями, где будут закрыты базовые потребности, но не будет тепла, доверия, глубинной человеческой эмоциональной связи. Здесь важно понимать, что люди — существа социальные, и после закрытия базовых потребностей, следующей будет социальный контакт. Именно поэтому женщине нужен глубинный безопасный эмоциональный контакт. Отношения, где ее не будут осуждать, высмеивать, игнорировать, относиться к ней как к функции (постирай, погладь, убери). Но будут эмоциональная поддержка, умение ее выслушать, принятие, и что самое важное — умение выдерживать ее эмоции», — отметила психоаналитик.

Что делать, чтобы не допустить измены

В первую очередь специалист рекомендовала работать над своим эмоциональным интеллектом. Понимать, что действие гормонов не вечно, и важно научиться слушать партнера, поддерживать, уметь договариваться и не идеализировать отношения.

Также можно посетить семейного психолога при первых симптомах отдаления в отношениях. Специалист поможет грамотно пройти все стадии «турбулентности» в отношениях.

Кризис самоидентичности

Еще один блок причин женских измен — это отсутствие идентичности и поиск смыслов. «Я потеряла себя в браке», «Я не знаю, кто я», «Я не уверена, что мой муж — тот самый» — такие запросы женщин часто связаны с кризисом идентичности. Юнина отметила, что, согласно возрастной периодизации личности по работам психолога Эрика Эриксона, становление идентичности происходит в 11-20 лет.

«В этом возрасте подростку очень важно ответить себе на вопрос: „Кто я?“. Дома я — ребенок, на уроках — ученик, в стране — гражданин, но кто я вне всех этих ролей? Дальше подросток пытается выяснить это через бунт, смелость, дерзость, вызов. Родители часто боятся такого поведения ребенка и, решив, что это просто невоспитанность, начинают „закручивать гайки“. Но вот проблема: нельзя узнать, кто ты в теории, через мысли. Только через опыт и ощущения. В результате имеем непройденный важнейший период — кризис идентичности, который будет возвращаться на протяжении всей жизни, пока не будет прожит», — рассказала специалист.

Решить эту проблему можно через работу со специалистом, который поможет найти ответ на вопрос «кто я вне своих ролей».

Что делать, если измена случилась?

«Первое, что очень важно — это быть честным. Признаться себе и партнеру, готовы и хотите ли вы сохранить брак или нет. Это будет непросто, важно все взвесить и не принимать решение в пылу эмоций. Но в случае, если вы готовы, важно не уходить в морализаторство и напоминание партнеру о его измене при каждом удобном случае. Второе — здесь необходима помощь квалифицированного семейного психолога, который поможет сохранить отношения и пройти через этот непростой период», — заключила Юнина.

