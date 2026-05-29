Психиатры описали портрет современной преступницы-психопатки

Средний возраст женщин с психическими расстройствами, совершивших тяжкие преступления, составляет 30–49 лет. Лишь 10% из них имели работу до правонарушения, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Эти данные представили на 18-м съезде психиатров России в Санкт-Петербурге. Главврач Казанской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением Рустем Хамитов рассказал, что только 10% пациенток до совершения преступления были трудоустроены.

Остальные не работали и не имели стабильного дохода. Многие находились на иждивении родителей или сожителей, жили на детские пособия или пенсию по инвалидности.

По словам специалистов, ревность редко становится мотивом преступлений. Чаще агрессия возникает в бытовых конфликтах и носит непреднамеренный характер. Нередко женщины попадали под влияние социально неблагополучных партнеров и вместе с ними совершали грабежи и убийства. Некоторые состояли в бандах.

Исследование также выявило психопатологические особенности пациенток. Многие сообщали о слуховых галлюцинациях — «мужских голосах», которые признавались им в любви. Бредовые идеи нередко носили эротический характер: женщины рассказывали, что по ночам их якобы посещают военнослужащие и вступают с ними в половую связь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.