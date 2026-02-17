Психиатр Шурыгина предупредила об опасности школьных драк на видео
Главный внештатный детский психиатр Минздрава Крыма Дарья Шурыгина заявила, что школьный буллинг стал более публичным и жестким, а съемка драк на видео оставляет у жертв «цифровой след» унижения. Официальной статистики в регионе нет, однако обращения к специалистам поступают регулярно, сообщает Крымское информационное агентство.
По словам Шурыгиной, случаев травли не стало больше, но они стали заметнее из‑за соцсетей. Дети копируют агрессивные модели поведения, которые видят вокруг. Ранее конфликты чаще удавалось решать внутри школы, однако в Крыму эта система пока работает недостаточно эффективно.
«Сейчас нередко появляются ролики, где подростки дерутся, снимают это на видео. Это одна из самых жестоких форм травли. Помимо внутреннего стресса, у ребенка остается цифровой след», — рассказала Шурыгина.
Чаще всего травля обостряется в пятом–шестом классе, но встречается и раньше. В период роста учебной нагрузки дети испытывают стресс, что повышает риск эмоциональных срывов. В буллинге участвуют не только агрессоры, но и наблюдатели, которые боятся сами стать жертвами.
Специалист подчеркнула, что педагогам и школьным психологам необходима системная подготовка и четкий алгоритм действий для профилактики и урегулирования конфликтов.
