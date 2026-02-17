Психиатр Шурыгина предупредила об опасности школьных драк на видео

Главный внештатный детский психиатр Минздрава Крыма Дарья Шурыгина заявила, что школьный буллинг стал более публичным и жестким, а съемка драк на видео оставляет у жертв «цифровой след» унижения. Официальной статистики в регионе нет, однако обращения к специалистам поступают регулярно, сообщает Крымское информационное агентство .

По словам Шурыгиной, случаев травли не стало больше, но они стали заметнее из‑за соцсетей. Дети копируют агрессивные модели поведения, которые видят вокруг. Ранее конфликты чаще удавалось решать внутри школы, однако в Крыму эта система пока работает недостаточно эффективно.

«Сейчас нередко появляются ролики, где подростки дерутся, снимают это на видео. Это одна из самых жестоких форм травли. Помимо внутреннего стресса, у ребенка остается цифровой след», — рассказала Шурыгина.

Чаще всего травля обостряется в пятом–шестом классе, но встречается и раньше. В период роста учебной нагрузки дети испытывают стресс, что повышает риск эмоциональных срывов. В буллинге участвуют не только агрессоры, но и наблюдатели, которые боятся сами стать жертвами.

Специалист подчеркнула, что педагогам и школьным психологам необходима системная подготовка и четкий алгоритм действий для профилактики и урегулирования конфликтов.

