Психиатр ответил, опасна ли подростковая игра в «красные» и «желтые» двери

Игра в «красные» и «желтые» двери, популярная среди подростков, не так опасна, как принято считать среди родителей, сообщил РИАМО врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Много шума наделал очередной тренд среди подростков. Их родители еще не успели прийти в себя от квадроберов, как молодежь увлеклась новым сомнительным развлечением.

Взрослые стали бить тревогу из-за игры «Красная дверь, желтая дверь». Ее суть в том, что один участник ложится головой на колени к другому и вытягивает руки перед собой. В это время ему массируют виски и задают вопросы о том, видит ли он перед собой двери.

При этом участник впадает в состояние, близкое к трансу. Сами школьники говорят, что это своего рода гипноз и самоанализ. Вот только их родители бьют тревогу, так как сравнивают это с наркотическим опьянением и опасаются за их здоровье.

«Если эта „игра“ сопровождается приемом психоактивных веществ — однозначно, опасно! Если ребенок изначально нездоров, без разницы, физически или психически — однозначно, опасно. В остальном ничего сверхъестественного в этом нет, подобные сеансы проводились и 100, и 200 лет назад, и с людьми, и с животными», — заявил Федорович.

Он добавил, что куда важнее понимать цель этой игры, в противном случае, возникает больше страхов, чем реальных проблем.