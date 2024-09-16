Психиатр объяснила поведение школьника, пытавшегося убить учеников в Челябинске

Психиатр Шурыгина: напавший на школу в Челябинске мог принимать лекарства

Главный внештатный детский специалист-психиатр минздрава Крыма Дарья Шурыгина заявила, что ребенок, который проходил психиатрическое лечение, может получить допуск к школьным занятиям только после осмотра психиатра. Таким образом она отреагировала на нападение 13-летнего школьника на учеников в Челябинске, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам Шурыгиной, в таких случаях специалисту необходимо убедиться, что подросток следует всем рекомендациям. Психиатр предположила, что ученик челябинской школы, который напал с молотком на сверстников, прошел медицинское обследование.

«Значит, с точки зрения психического состояния он мог находиться в коллективе при условии соблюдения медикаментозных назначений, если он принимал (лекарства - ред.)», — объяснила эксперт.

Напавший на детей подросток ходил в школу с начал учебного года — следовательно, его психическое здоровье не вызывало вопросов у врача, добавляется в статье.

Психиатр также отметила, что перед врачом всегда стоит задача в правильной форме донести до родителей и педагогов информацию о состоянии ребенка.

Шурыгина уверена, что взрослые должны были своевременно обратиться к специалисту в случае странного поведения школьника.

Утром 16 сентября ученик челябинской школы покалечил троих одноклассников и учительницу биологии. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, а второго — как тяжелое.