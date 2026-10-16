Психиатр объяснил, почему зрителей привлекают скандальные шоу

Скандальные передачи дают сильные эмоции и позволяют переживать чужие конфликты без риска для себя, объяснил психиатр Евгений Давлетбаев, сообщает «Поясним за Тагил» .

По словам врача, неожиданные развязки удерживают внимание, а сравнение с героями помогает зрителю почувствовать себя благополучнее. Собственные проблемы на таком фоне кажутся менее серьезными. Обсуждение участников также дает возможность ощутить себя знатоком отношений, но иногда перерастает в желание возвыситься за чужой счет.

Регулярный просмотр может изменить восприятие окружающих: ссоры и унижения начинают казаться более распространенными, чем в действительности. При этом врач предостерег от прямой связи между просмотром и поведением.

«Сам по себе просмотр не делает человека злее и не толкает повторять поступки участников. Многое зависит от характера зрителя, его круга общения, частоты просмотров и отношения к увиденному. Главное — трезво оценивать происходящее и не путать представление с реальной жизнью», — пояснил психиатр.

Такие шоу помогают отвлечься от тревог и бытовых хлопот. Если они становятся главным способом справляться со стрессом или скукой, Давлетбаев предложил задуматься, хватает ли в жизни других впечатлений и способов разрядиться.

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