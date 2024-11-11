Психиатр объяснил, когда нужно госпитализировать алкоголика без его согласия

Бывают случаи, когда даже профессиональная интервенция не дает результата — алкоголик продолжает представлять опасность для себя и окружающих. В таких критических ситуациях российский закон допускает недобровольную госпитализацию в наркологический стационар. Показанием для этого может быть агрессия пациента, сообщил РИАМО главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.

Основания для недобровольной госпитализации

Он отметил, что для недобровольной госпитализации необходимы веские основания и соблюдение определенной процедуры. Принудительное лечение возможно, если алкоголик находится в беспомощном состоянии, проявляет агрессию, имеет тяжелые психические расстройства на фоне пьянства и неоднократно совершал правонарушения в состоянии опьянения. При этом требуются медицинское освидетельствование и решение суда о недобровольной госпитализации.

«Если вы столкнулись с такой крайней ситуацией, первым делом обратитесь в полицию и вызовите наркологическую бригаду для освидетельствования. Соберите доказательства опасного поведения алкоголика: видеозаписи, свидетельства соседей, справки из травмпункта. Затем подайте исковое заявление в суд о принудительной госпитализации, приложив все документы. В случае положительного решения алкоголика поместят в стационар для прохождения лечения», — объяснил Вашкин.

Последующая реабилитация

Эксперт подчеркнул, что недобровольное лечение — это временная мера, направленная на устранение острых последствий алкоголизма. Для достижения длительной ремиссии необходимы внутренняя мотивация самого пациента и его активное участие в терапии. Поэтому после стабилизации состояния желательно продолжить работу с психологом над осознанием проблемы и выработкой стремления к трезвой жизни.

«Наиболее эффективным и предпочтительным вариантом является добровольное согласие алкоголика на лечение, достигнутое в результате грамотной интервенции. В этом случае терапия будет комплексной и направленной на избавление от физической зависимости и на психологическую работу с причинами алкоголизма», — добавил нарколог.

План лечения включает в себя детоксикацию организма, медикаментозную поддержку для восстановления функций нервной системы и снятия психологических нарушений, интенсивную психотерапию. Занятия с психологом помогают осознать истоки зависимости, развить мотивацию к трезвости и выработать новые поведенческие стратегии.

«Реабилитационный этап закрепляет достигнутые результаты и учит пациента жить полноценной жизнью без алкоголя. Главная цель — достижение стойкой ремиссии и возвращение человека в социум в качестве здорового и ответственного члена общества», — заключил Вашкин.