Психиатр-нарколог назвал пять шагов для выхода из созависимых отношений

Созависимость — это психологическое состояние, при котором человек чрезмерно вовлечен в жизнь своего близкого, обычно страдающего от зависимостей: алкоголизма, наркомании и т. д. Она часто приводит к эмоциональному истощению и даже депрессии, поскольку созависимый постоянно чувствует ответственность за чужие проблемы, жертвуя собственными интересами и благополучием, рассказал РИАМО психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.

Шаг 1. Признание проблемы

«Часто люди не осознают своей зависимости от поведения другого человека и продолжают терпеть токсичные отношения. Это не только мешает жить полноценной жизнью, но также поддерживает нездоровое поведение близкого человека, так как мешает ему осознать ответственность за свои поступки. В результате проблема только усугубляется», — рассказал Вашкин.

Распознать зависимость можно по четырем признакам:

постоянное беспокойство о состоянии партнера или родственника;

настроение зависит от его состояния;

приношение в жертву своих интересов ради заботы о другом человеке;

чувство ответственности или вины за его поведение.

Признать проблему сложно, поскольку кажется, что правильно делать все возможное, чтобы помочь человеку. Поэтому стоит быть честным с собой, посмотреть на ситуацию под другим углом, со стороны. Сделать это помогают группы поддержки и психологи.

Шаг 2. Поиск поддержки

Оказавшись в трудной ситуации, важно не оставаться одному. Поддержка помогает восстановить баланс в жизни, обрести внутреннюю гармонию, понять свои чувства и найти силы для изменений. Это не только советы или наставления, а понимание и эмпатия, которых не хватает при напряженной обстановке дома.

Можно обратиться к психотерапевту, который поможет разобраться в истинных причинах созависимости, предложит стратегии для их преодоления.

Участие в группах поддержки позволяет встретиться с людьми, которые сталкиваются с аналогичными трудностями. Общение с ними дает надежду и мотивацию двигаться дальше.

Книги или онлайн-курсы по теме созависимости помогут понять, как строить здоровые отношения.

Шаг 3. Установление границ

Границы помогают защитить личное пространство и сохранить энергию для себя. Очень важно отказаться от контроля над поведением партнера или родственника, сосредоточившись на собственных потребностях.

«Определите свои личные ценности и приоритеты. Решите, что для вас действительно важно: семья, карьера, здоровье или личное развитие. Напоминайте себе о собственных желаниях, и когда делаете что-то для своего близкого, подумайте – ваши действия могут сделать вас счастливыми или, наоборот, отдаляют мечту?» — объяснил психиатр.

Он также посоветовал научиться говорить «нет» без чувства вины. Так можно признать собственные потребности и желания такими же важными, как и потребности партнера, родственника. Осознанный отказ не означает отсутствие любви или заботы, но напоминает о ваших чувствах, мотивируя зависимого человека отказаться от эгоистичной модели поведения.

«Не позволяйте никому манипулировать вашими решениями. Зависимые люди часто угрожают, давят на жалость, обвиняют в эгоизме. Нельзя идти у них на поводу, поддаваться психологическому воздействию. Проявите твердость, чтобы продемонстрировать свои намерения и защитить себя», — заявил нарколог.

Шаг 4. Работа над самооценкой

Созависимые отношения разрушают самооценку, ведь человек живет в негативе, постоянно слышит только угрозы и обвинения. Постепенно он и сам начинает верить, что виноват в чужих проблемах. Свои чувства при этом становится понимать все труднее, намного проще переключиться на другого человека, жить в его реальности и его эмоциями.

Чтобы сформировать здоровые отношения, нужно относиться к себе уважительно. Иногда приходится заново учиться замечать свои чувства и мысли.

Надо практиковать позитивное мышление.

Записывать свои достижения каждый день.

Окружать себя людьми, которые поддерживают.

Шаг 5. Возвращение к собственному Я

Последний шаг — это построение пути к самостоятельности и личному росту без оглядки на другого человека. Необходимо заполнить свою жизнь новыми эмоциями и событиями.

«Найдите хобби. Вспомните, что вы хотели попробовать, но по каким-то причинам не сделали. Возможно, это игра на гитаре, изучение иностранного языка или занятия спортом», — отметил эксперт.

Можно ставить перед собой краткосрочные цели для личного роста. Например, прочитать одну книгу в месяц или пробегать по пять километров перед сном. При выполнении таких задач появится чувство удовлетворения и вера в собственные силы.

«Измените окружение. Откажитесь от общения с людьми, которые вас упрекают, навязывают свое мнение, расстраивают. В некоторых случаях стоит поменять место работы или даже переехать», — добавил специалист.

Выход из созависимых отношений требует много времени и больших усилий, но собственное благополучие должно стать приоритетом.

«Ваше счастье в ваших руках», — заключил Вашкин.