Психиатр-нарколог назвал пять шагов для выхода из созависимых отношений
Созависимость — это психологическое состояние, при котором человек чрезмерно вовлечен в жизнь своего близкого, обычно страдающего от зависимостей: алкоголизма, наркомании и т. д. Она часто приводит к эмоциональному истощению и даже депрессии, поскольку созависимый постоянно чувствует ответственность за чужие проблемы, жертвуя собственными интересами и благополучием, рассказал РИАМО психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.
Шаг 1. Признание проблемы
«Часто люди не осознают своей зависимости от поведения другого человека и продолжают терпеть токсичные отношения. Это не только мешает жить полноценной жизнью, но также поддерживает нездоровое поведение близкого человека, так как мешает ему осознать ответственность за свои поступки. В результате проблема только усугубляется», — рассказал Вашкин.
Распознать зависимость можно по четырем признакам:
- постоянное беспокойство о состоянии партнера или родственника;
- настроение зависит от его состояния;
- приношение в жертву своих интересов ради заботы о другом человеке;
- чувство ответственности или вины за его поведение.
Признать проблему сложно, поскольку кажется, что правильно делать все возможное, чтобы помочь человеку. Поэтому стоит быть честным с собой, посмотреть на ситуацию под другим углом, со стороны. Сделать это помогают группы поддержки и психологи.
Шаг 2. Поиск поддержки
Оказавшись в трудной ситуации, важно не оставаться одному. Поддержка помогает восстановить баланс в жизни, обрести внутреннюю гармонию, понять свои чувства и найти силы для изменений. Это не только советы или наставления, а понимание и эмпатия, которых не хватает при напряженной обстановке дома.
- Можно обратиться к психотерапевту, который поможет разобраться в истинных причинах созависимости, предложит стратегии для их преодоления.
- Участие в группах поддержки позволяет встретиться с людьми, которые сталкиваются с аналогичными трудностями. Общение с ними дает надежду и мотивацию двигаться дальше.
- Книги или онлайн-курсы по теме созависимости помогут понять, как строить здоровые отношения.
Шаг 3. Установление границ
Границы помогают защитить личное пространство и сохранить энергию для себя. Очень важно отказаться от контроля над поведением партнера или родственника, сосредоточившись на собственных потребностях.
«Определите свои личные ценности и приоритеты. Решите, что для вас действительно важно: семья, карьера, здоровье или личное развитие. Напоминайте себе о собственных желаниях, и когда делаете что-то для своего близкого, подумайте – ваши действия могут сделать вас счастливыми или, наоборот, отдаляют мечту?» — объяснил психиатр.
Он также посоветовал научиться говорить «нет» без чувства вины. Так можно признать собственные потребности и желания такими же важными, как и потребности партнера, родственника. Осознанный отказ не означает отсутствие любви или заботы, но напоминает о ваших чувствах, мотивируя зависимого человека отказаться от эгоистичной модели поведения.
«Не позволяйте никому манипулировать вашими решениями. Зависимые люди часто угрожают, давят на жалость, обвиняют в эгоизме. Нельзя идти у них на поводу, поддаваться психологическому воздействию. Проявите твердость, чтобы продемонстрировать свои намерения и защитить себя», — заявил нарколог.
Шаг 4. Работа над самооценкой
Созависимые отношения разрушают самооценку, ведь человек живет в негативе, постоянно слышит только угрозы и обвинения. Постепенно он и сам начинает верить, что виноват в чужих проблемах. Свои чувства при этом становится понимать все труднее, намного проще переключиться на другого человека, жить в его реальности и его эмоциями.
Чтобы сформировать здоровые отношения, нужно относиться к себе уважительно. Иногда приходится заново учиться замечать свои чувства и мысли.
- Надо практиковать позитивное мышление.
- Записывать свои достижения каждый день.
- Окружать себя людьми, которые поддерживают.
Шаг 5. Возвращение к собственному Я
Последний шаг — это построение пути к самостоятельности и личному росту без оглядки на другого человека. Необходимо заполнить свою жизнь новыми эмоциями и событиями.
«Найдите хобби. Вспомните, что вы хотели попробовать, но по каким-то причинам не сделали. Возможно, это игра на гитаре, изучение иностранного языка или занятия спортом», — отметил эксперт.
Можно ставить перед собой краткосрочные цели для личного роста. Например, прочитать одну книгу в месяц или пробегать по пять километров перед сном. При выполнении таких задач появится чувство удовлетворения и вера в собственные силы.
«Измените окружение. Откажитесь от общения с людьми, которые вас упрекают, навязывают свое мнение, расстраивают. В некоторых случаях стоит поменять место работы или даже переехать», — добавил специалист.
Выход из созависимых отношений требует много времени и больших усилий, но собственное благополучие должно стать приоритетом.
«Ваше счастье в ваших руках», — заключил Вашкин.