Психиатр дала оценку странной речи и смеху Камалы Харрис

Психиатр Айна Громова усомнилась в том, что кандидат в президенты США Камала Харрис страдает логореей — речевой патологией. Она отметила, что выявить этот симптом позволит только тщательное медобследование.

Харрис столкнулась с критикой в Сети из-за своей манеры говорить и смеяться. По мнению недоброжелателей, у вице-президента есть речевое расстройство.

Громова объяснила, что логорея, или так называемый «словесный салат», обычно вызвана шизофренией, интоксикацей и органическим поражением мозга.

Эксперт считает, что бессвязная речь Камалы Харрис не является следствием данного заболевания. Психиатр уверена, что проблема кроется в отсутствии профессиональных компетенций.

«Если амбициозный человек не желает уходить, например, с политической арены, то он будет максимально уверенно говорить все подряд, что приходит в голову, лишь бы мелькать на экране, чтобы все видели его улыбку, эмоции, видели его готовым кандидатом в президенты», — заявила Громова в интервью радио Sputnik.

Специалист уточнила, что избавиться от логореи можно путем лечения основной болезни. Если медрекомендации игнорировать, то симптомы продолжат прогрессировать.